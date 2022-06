Du jeu vidéo au grand écran : le film Gran Turismo a une date de sortie

Sony fait feu de tout bois avec ses grosses franchises PlayStation. Après Uncharted avec Tom Holland en vedette, après la série The Last of Us sur HBO, et dans la foulée de l’annonce d’un projet d’adaptation de Ghost of Tsushima, c’est donc au tour du célèbre Gran Turismo de basculer sur grand écran. Si l’on en croit le très bien renseigné Deadline, Sony Pictures et PlayStation Productions auraient même déjà fixé une date de sortie pour le métrage, fixée au 11 août 2023 !

Screenshot du jeu Gran Turismo 7

Pour rappel, le film Gran Turismo sera réalisé par Neill Blomkamp, à qui l’on doit le génial film de S.F District 9 (et surtout ici grand amateur du jeu sur PlayStation). Au scénario, Jason Hall, épaulé par Kazunori Yamauchi, le concepteur du jeu. On n’en sait pas plus pour le moment, ni sur le synopsis, ni sur le casting, qui réunira forcément quelques têtes connues d’Hollywood. Gran Turismo pourra t-il réitérer l’exploit d’Uncharted, qui avait franchi la barre des 400 millions de dollars au box-office ?

A noter enfin que Gran Turismo 7 est sorti il y a quelques mois à peine sur PS4 et PS5, une nouvelle mouture qui a été très largement saluée par la critique (de bon augure pour le film ?)