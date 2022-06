Sony dévoile le super-méchant de Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse sortira en salles le 2 juin 2023, un gouffre donc depuis la sortie en 2018 du spectaculaire Spider-Man: Into the Spider-Verse. Histoire de faire patienter les nombreux fans du premier volet, Sony Pictures Animation vient de lâcher la première image du super-méchant de cette suite tant attendue, The Spot. L’image montre Spidey tentant de donner un coup de pied à The Spot (ou sur le point d’être absorbé par ce dernier), avec en arrière plan une Gwen Stacy bien mal en point. La voix de The Spot sera assurée par l’acteur Jason Schwartzman. A noter qu’un extrait du film de 15 minutes a été présenté lors du très prestigieux Festival d’Annecy.

Meet The Spot, Miles Morales's most formidable foe yet, as debuted at #AnnecyFestival. He is voiced by Jason Schwartzman. 🕳 See him in action in Spider-Man: Across the #SpiderVerse, in theaters June 2, 2023. pic.twitter.com/9V1fzvlR6A — Sony Pictures Animation (@SonyAnimation) June 13, 2022

Quant au look « dalmatien » de The Spot, Sony en fournit une explication assez « claire » … pour un geek : « Le corps entier de The Spot est recouvert de portails interdimensionnels (ressemblant à de l’“encre vivante”) qui peuvent l’envoyer où il veut. Il peut également faire apparaître ses portails à partir de rien afin de téléporter des objets et des personnes à volonté ». Redoutable en effet…