Reconditionné : UFC-Que Choisir porte plainte contre Back Market pour pratiques commerciales trompeuses

L’UFC-Que Choisir va déposer plainte aujourd’hui contre Back Market, société spécialisée dans la revente d’objets électroniques reconditionnés. Il lui est reproché « de nombreuses entorses au droit de la consommation ».

UFC-Que choisir s’attaque à Back Market

La plainte pour pratiques commerciales trompeuses doit être déposée devant le tribunal judiciaire de Paris, explique l’UFC-Que Choisir, qui indique que « si l’économie circulaire doit être encouragée, encore faut-il que celle-ci respecte les droits fondamentaux des consommateurs ».

L’association de consommateurs reproche plusieurs pratiques à l’entreprise française. Elle est par exemple accusée de faire croire aux clients qu’ils font une bonne affaire en affichant le prix de vente du produit reconditionné à côté du prix du produit neuf, alors que celui-ci n’est pas vendu sur le site. « Il ne s’agit pas de promotions », souligne l’association. Elle dénonce en outre des frais de service systématiquement facturés aux consommateurs, pouvant atteindre 5,99 euros, et qui n’apparaissent qu’à l’étape du paiement.

Enfin, Back Market propose aux consommateurs une garantie contractuelle de 12 mois, en laissant croire à un avantage offert par l’entreprise, alors qu’en réalité cette garantie est imposée par la loi, mais dure surtout 24 mois, y compris pour les produits reconditionnés.

Leader sur le marché

L’UFC-Que Choisir précise qu’il s’agit de la première plainte en Europe d’une association de consommateurs contre le géant du reconditionné, même s’il a déjà été épinglé par d’autres associations, comme VZBV en Allemagne. Et le président de l’UFC-Que Choisir, Alain Bazot, explique que l’association « souhaite que la licorne du reconditionné continue de mettre des paillettes dans la vie des consommateurs, sans que sa communication ne soit que de la poudre aux yeux ».

Back Market a vu le jour en 2014 et s’impose depuis sa création comme la place incontournable de l’électronique reconditionné. En janvier, la société a levé 450 millions d’euros, un tour de table qui la propulsait alors, avec une capitalisation de 5,1 milliards d’euros, sur le podium des licornes françaises. Elle comptait alors plus de 650 salariés et prévoyait d’en recruter 400 en 2022.