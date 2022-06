Xbox Games Showcase Extended : Valheim sur Xbox + Game Pass, Stalker 2 se montre encore, et Massacre à la tronçonneuse (trailers)

Il n’y avait pas grand chose à se mettre sous la dent lors du Xbox Games Showcase Extended de ce mardi 14 juin. Beaucoup d’intervenants étaient sur scène pour parler de leurs jeux, dont Pete Hines qui a longuement parlé de Starfield… sans vraiment apporter de nouvelles informations (d’autant qu’aucune image inédite n’est venue appuyer cette trop longue interview).



Entre les coulisses du jeu narratif As Dusk Falls ou du nouveau DLC de Flight Simulator, l’annonce d’un costume de Spartan dans le jeu Fall Guys pour fêter l’arrivée du jeu sur Xbox le 30 juin prochain et un détour un peu plus engageant sur le développement du très prometteur et très drôle High on Life (FPS), ce n’était pas forcément la conf de l’année.





Le tout a été un peu sauvé par l’annonce de l’arrivée de l’excellent Valheim (open world-survival-lore viking) sur le PC Game Pass cette année et en 2023 sur Xbox Series et Xbox Game Pass, par le trailer de The Texas Chain Saw Massacre (Massacre à la tronçonneuse) de Sumo Digital mais surtout, surtout, par la présentation de la séquence d’ouverture de S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl , une superbe vidéo précédée d’un carnet de bord bouleversant sur les conditions de vie de certains membres du studio ukrainien GSC Game World.



On apprenait ainsi que le scénariste du jeu ainsi que d’autres développeurs continuent de se battre en Ukraine contre les forces russes. Un rare moment d’émotion brute au milieu d’une conf parfois trop lisse, au point que la présentatrice était au bord des larmes. S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sortira quelque part en 2023 sur PC, Xbox Series et dans le Game Pass. Cela semble dérisoire de l’écrire, mais force à eux…