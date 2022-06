One Punch Man : une adaptation live-action serait en production chez Sony

Le site Deadline, généralement très bien informé, nous annonce que Sony produirait une adaptation live-action de l’animé/manga culte One Punch Man ! La réalisation du métrage serait confiée à Justin Lin, ce qui promet des scènes d’action spectaculaires. On doit en effet à Justin Lin les Fast & Furious 4,5,6 et 9, des films largement réputés pour leurs scènes d’action totalement hors normes et peu réalistes (ce qui sera certainement un atout pour une adaptation de One Punch Man). Les scénaristes Scott Rosenberg et Jeff Pinkner se chargeraient du script.

Pour rappel, One Punch Man est le surnom de Saitama, un super-héros qui peut vaincre n’importe quel ennemi, même le plus puissant que la Terre ait jamais portée, d’un unique coup de poing. Fatigué de ne pas trouver d’adversaires à sa hauteur, Saitama rejoint l’Association des héros afin de dénicher la perle rare qui se montrera au moins un peu coriace. La production effective du film One Punch Man démarrerait à la fin de l’année.