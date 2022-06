Amazon : la livraison par drone va faire ses débuts en 2022

Amazon travaille depuis 2013 sur la livraison par drone (Prime Air) et celle-ci va prochainement faire ses débuts. Le commerçant en ligne annonce qu’un test va avoir lieu dans une ville.

Dans quelques mois, Amazon commencera à effectuer des livraisons par drone à Lockeford en Californie (petite ville à 160 km de San Francisco). Le programme pilote verra les drones de l’entreprise transporter des milliers d’articles différents directement dans les jardins des clients dans la région. « Leurs commentaires sur Prime Air, avec des drones livrant des colis dans leurs jardins, nous aideront à créer un service qui évoluera en toute sécurité pour répondre aux besoins des clients partout dans le monde », a déclaré Amazon.

Le groupe travaille avec la FAA (agence gouvernementale chargée des réglementations et des contrôles concernant l’aviation civile aux États-Unis) et les autorités locales pour obtenir l’autorisation d’effectuer des livraisons par drone dès cette année.

Comme dit précédemment, Amazon a commencé à travailler sur ce projet en 2013. Le groupe pensait qu’il serait prêt en 2015. Nous voilà en 2022 et il va seulement faire ses débuts. Mais plusieurs informations sont manquantes, comme le coût par rapport à une livraison traditionnelle et les produits éligibles. On se doute que les drones ne vont pas livrer un téléviseur, mais quel sera l’encombrement maximum ? Et le poids ? C’est un mystère pour l’instant.