Renault offre Amazon Music sur ses voitures

Amazon Music débarque sur un nouveau support, à savoir les voitures de Renault. Les deux groupes ont noué un partenariat pour permettre aux conducteurs d’écouter leurs musiques grâce au service de streaming.

Voici ce qu’indique Renault :

Ensemble, Renault et Amazon Music changent la façon dont les clients trouvent et écoutent de la musique dans un véhicule. Pour la première fois, l’application Amazon Music est disponible en téléchargement gratuit sur My Renault Mobile application. Avec Amazon Music, les membres Prime ont accès à l’écoute sans publicité de 2 millions de chansons sans frais supplémentaires pour leur abonnement. Les auditeurs peuvent également profiter du service d’abonnement premium, Amazon Music Unlimited, qui donne accès à plus de 90 millions de chansons et aux dernières nouveautés. Les clients ont également un accès gratuit à une sélection financée par la publicité des meilleures listes de lecture et stations sur Amazon Music.

Avec cette collaboration, Renault et Amazon Music souhaitent améliorer l’expérience client en leur permettant de profiter de millions de chansons et de milliers de playlists directement depuis l’interface OpenR Link. Les clients Renault qui écoutent Amazon Music Unlimited auront également accès à un catalogue de plus de 90 millions de chansons disponibles en Haute Définition (HD).