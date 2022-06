Squid Game : la saison 2 confirmée par Netflix, avec le retour de Gi-hun et de l’agent masqué

Sans trop de surprise, Netflix a donné son aval pour la saison 2 de Squid Game, la série sud-coréenne qui a créé l’évènement lors de son lancement en 2021. Ce battle royale sanglant se déroulant dans un univers dystopique a gagné le coeur du public en multipliant les références geeks (pour la plupart issues du jeu vidéo, mais pas que…). Pour l’occasion, Hwang Dong-Hyuk, le producteur, scénariste et showrunnner de la série, s’est fendu d’un petit mot dans lequel il rappelle qu’il lui avait fallu 12 ans pour mettre sur pied la série Squid Game mais qu’il n’avait fallu que 12 petits jours pour que la série connaisse un succès fulgurant (des dizaines de millions de visionnage en quelques jours à peine).

Hwang Dong-Hyuk writer, director, producer, and creator of @squidgame has a message for the fans: pic.twitter.com/DxF0AS5tMM — Netflix (@netflix) June 12, 2022

Le showrunner annonce aussi le retour de Gi-hun et de l’agent masqué et annonce l’arrivée de Cheol-su, le petit copain de Young-hee. Gageons que les millions de fans de la série doivent fêter cette annonce en se faisant une bonne partie de Battle Royale (il y a le choix) ! Les plus accrocs devront se montrer extrêmement patient : la saison 2 de Squid Game n’est attendue avant la fin de l’année 2023 voire le premier trimestre 2024.