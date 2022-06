Xbox & Bethesda Games Showcase : Starfield, Redfall, Forza Motorsport, Riot Games et Atlus dans le Game Pass, etc. (trailers)

Microsoft devait frapper fort lors de ce Xbox & Bethesda Games Showcase, alors même que l’on sait déjà que l’année 2022 va être extrêmement pauvre en jeux exclusifs pour la plateforme Xbox. Il fallait au moins rassurer sur les prochains projets en cours, et c’est peu dire que ce que l’on a vu avait parfois de quoi clouer dans son fauteuil. Les surprises sont aussi venus des partenariats, à l’instar des jeux Riot Games bientôt tous disponibles dans le Game Pass, ou de l’arrivée des JDR Persona d’Atlus dans le service par abonnement !



Hideo Kojima a confirmé un projet de jeu avec Xbox basé sur l’utilisation massive du Cloud. On attend avec impatience d’autres infos

La confirmation du projet de Kojima pour Xbox (mais sans aucune image malheureusement), la vidéo de gameplay assez époustouflante de Forza Motorsport ou l’annonce du prochain titre de la Team Ninja ont été quelques uns des moments forts de cette conf extrêmement dense et dans l’ensemble très convaincante. Mais voilà, tous les jeux qui ont été présentés seront disponibles d’ici 12 mois, et en 2023 pour les plus gros titres. Dommage, même si l’on sait désormais que ce qui va venir devrait contenter les joueurs et les abonnés au Game Pass. Les vraies déceptions ? Rien sur les extensions et le mode Coop/Forge d’Halo Infinite, rien sur Hellblade II, mais après tout, Xbox fait rebelotte dans 2 jours.

Voici donc toutes les annonces de la conf Xbox & Bethesda Games Showcase (tous les jeux ci-dessous seront disponibles day one dans le Game Pass) :

Redfall : le FPS/TPS coopératif d’Arkane Studios (Prey, Dishonored, Deathloop) a enfin montré du gameplay, et l’on retrouve avec plaisir les mécaniques de game design bien rodées des précédents jeux du studio français. Sortie sur PC, Xbox Series et Game Pass en 2023.



Overwatch 2 montre du gameplay et surtout, livre la date de son accès anticipé. Ce sera donc pour le 4 octobre prochain sur PC, consoles et bien entendu, en day one sur le Game Pass. L’autre grosse annonce, c’est la confirmation que le jeu sera free-to-play, ce que subodoraient les rumeurs.



La saison 7 de Sea of Thieves se dévoile en chanson dans un trailer blindé d’humour de pirate. Au passage, on apprend que plus de 30 millions de pirates ont arpenté les mers du jeu de Rare Software.



Forza Motorsports a enfin montré du gameplay et son moteur graphique rutilant. C’est beau, c’est impressionnant, mais la très mauvaise nouvelle, c’est que ça ne sort qu’en 2023, ce qui enterre définitivement tout espoir de voir un gros titres des Xbox Game Studios débarquer sur Xbox Series cette année.



Jeu indé blindé d’humour avec une DA inspirée des fresques du Moyen-Age, Pentiment sera disponible sur PC et sur le Game Pass au mois de novembre prochain.

Le vrai trailer de A Plague Tale Requiem était donc pour le Xbox Game Showcase. Et comme prévu, c’est une sacré claque technique. Le jeu d’aventure-action d‘Asobo sortira cette année sur PC, Xbox Series, Xbox Game Pass, et un peu plus tard sur PlayStation.



Nouvelle extension pour le fantastique Flight Simulator, qui pour ses 40 ans se dote d’avions de légende (comme le Spirit of St Louis) et en gros bonus, du transporteur de Halo (qui est disponible immédiatement).

Riot Games dans le Game Pass, c’est maintenant ! Le service par abonnement accueille League of Legends, League of Legends Wild Rift (sa version mobile) Legends of Runeterra, Teamfight Tactics et Valorant. Avec en sus une sorte de pass premium qui fait que TOUT le contenu est débloqué (persos, cartes, bonus, etc.) pour les abonnés au Game Pass. Wow !



Hollow Knight Silksong, suite de l’une des plus belles perles indés de ces dernières années, s’annonce dans le Game Pass.



Conçu par le studio fondé par Justin Roiland (le « père » de Rick and Morty), High on life est un FPS déjanté avec des armes qui parlent et des aliens bien étranges et très colorés. L’une des belles surprises de cette conf. High on Life sera disponible sur PC et Xbox Series à la fin de l’année.

Minecraft change de braquet avec Minecraft Legends, qui une fois n’est pas coutume sera un titre d’action-stratégie (une première pour la franchise) se déroulant dans l’Overworld. Le jeu est développé par Mojang et Blackbird Interactive (Homeworld). Sortie prévue en 2023 sur tous les supports.



Diablo IV dévoile en cinématique une 5ème classe de personnage, le Nécromancien.

La vidéo de gameplay de Diablo IV est sans conteste l’un des moment forts de la conf. La réalisation globale, les environnements, l’arbre d’évolution des compétences, tout semble au top et rattrape un peu le très mauvais bad buzz de Diablo Immortal. Diablo IV sera disponible sur PC et Xbox Series en 2023.



Ereban: Shadow Legacy est un jeu d’action aventure dans lequel l’heroine a la capacité de se fondre dans l’ombre avant d’attaquer ses ennemis. Ce jeu de furtivité développé par Raw Fury et Baby Robot Games n’a pas encore de date de sortie.

The Last Case of Benedict Fox remplit la case de « la pépite indé super classe que l’on attendait pas ». Direction artistique parfaitement maitrisée (on pense à Somerville), des monstres façon Cthulhu superbement animés, une ambiance sonore de tous les diables, ça claque ! Vivement ! Sortie prévue au printemps 2023.



Le choc : Atlus porte trois de ses jeux de la franchise Persona dans le Game Pass ! Persona 3 Portable, Persona 4 Golden et Persona 5 Royal sortiront sur Xbox et dans le Game Pass durant l’automne prochain. Pour Persona 5 royal, vous pouvez déjà cocher la date du 21 octobre 2022.

Ara: History Untold est un jeu de stratégie historique au tour par tour réalisé par le studio Oxide Games. Pas de date de sortie.



Wo Long : Fallen Dynasty signe le grand retour de la Team Ninja avec un titre action forcément blindé de duels à l’arme blanche contre des boss extrêmement coriaces. Le jeu devrait sortir en début d’année prochaine sur Xbox Series et PC.

Ambiance Tim Burtonienne pour Ravenlock, un jeu d’action aventure à priori assez prometteur. Sortie en 2023.

Après des mois (des années ?) d’accès anticipé, Grounded sera enfin disponible en version complète au mois de septembre prochain. Ce titre multijoueurs oppose des équipes de joueurs minuscules à des insectes et autres bestioles du jardin. L’accès anticipé a déjà réuni plus de 10 millions de joueurs.



Du créateur de Limbo, Cocoon est un jeu d’aventure-puzzle à la direction artistique extrêmement soignée (forcément). Pas de date de sortie.

As Dusk Falls est un jeu d’aventure narratif qui bénéficie d’une direction artistique très originale, avec des images fixes (légèrement animées par endroit) entrecoupées de très courtes cinématiques. Outre ce choix de DA pour le moins radical, le jeu promet un scénario très adulte, plus proche d’une très bonne série que d’un jeu vidéo. A noter que le jeu sera jouable en multijoueurs ou en solo. As Dusk Falls sortira sur PC et Xbox Series le 19 juillet prochain.

Le prochain action-RPG du studio A44 Games (Ashen) a fait son petit effet. Flintlock: The Siege of Dawn semble plus orienté action que RPG, avec des combats à la Souls-like (très durs en somme).

Une extension de plus pour Fallout 76. Elle porte le nom de The Pitt, se déroule essentiellement en souterrain, et très franchement au vu du trailer, ce n’est pas follement emballant. Sortie prévue au mois de septembre 2022.



Scorn se sera fait attendre (trop) longtemps. Le FPS horrifique et ses décors à la Giger sera disponible sur Xbox Series (et Game Pass of course) le 21 octobre prochain. Espérons qu’il n’y aura plus de report…

La prochaine extension de Forza Horizon 5 permettra de piloter ses bolides sur les circuits à la fois lisses et tortueux… de Hot Wheels ! Franchement, ça a l’air assez dingue. 4 nouveaux biomes ont aussi été ajoutés. L’extension Hot Wheels sera disponible le 19 juillet prochain.



Ark 2, la suite du jeu de survie avec des dinos (et aussi avec Vin Diesel) montre… de la cinématique (avec le moteur jeu parait-il). Sortie en 2023 sur PC, Xbox Series et Game Pass.

Elder Scrolls Online : High Isles se montre un peu plus. La sortie de l’extension pour le célèbre MMORPG est toujours fixée au 20 juin.

Le très gros morceau de ce Xbox & Bethesda Games Showcase, c’est évidemment Starfield. Près de 15 minutes de gameplay pour se rendre compte de l’immensité de l’univers de jeu (une centaine de systèmes solaires), de la densité du lore, de la solidité des combats au sol ou dans l’espace, de la beauté des environnements… mais aussi, petite déception, de visages un peu moins détaillés qu’attendus. Dans l’ensemble ça reste tout de même une belle claque et ça promet des dizaines d’heures d’aventures spatiales. Sortie en 2023.