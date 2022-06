Le Summer Game Fest 2022 nous a déjà dévoilé son lot de gros titres attendus, mais aussi, et heureusement, quelques pépites bien déjantées qui nous rappellent que l’humour et l’imagination forment souvent un cocktail détonnant. Voici donc les trailers des jeux les plus fous, originaux et drôles qui nous attendent d’ici les prochains mois.

Coffee Stain Studios saute (mouton) l’opus 2 et passe directement à Goat Simulator 3, le simulateur de chèvres bien vénères (mais une chèvre n’est-elle pas vénère par définition ?). Le trailer pose le ton, même si l’on aurait bien aimé voir un peu de gameplay. Goat Simulator 3 sortira sur PC, Xbox Series et PS5 à l’automne prochain.



Anger Foot, c’est le FPS « à grands coups de kick dans ta face », par le studio à l’origine du très défoulant Gorn (VR). Ambiance de folie furieuse pour ce titre édité par Devolver dans lequel on prend son pied en même temps que les ennemis (mais pas avec les mêmes conséquences). Pour ne rien gâcher, la direction artistique façon cartoon, est absolument irrésistible. Anger Foot sortira sur PC en 2023.



Choo-Choo Charles est un survival horror particulièrement barré. Le joueur se retrouve aux commandes d’une locomotive filant dans des décors torturés avec à ses trousses une loco-araignée tout droit sortie des enfers. Le jeu arrivera sur PC un peu plus tard dans l’année.



What the Bat? est un jeu VR dans lequel le joueur participera à une série de mini-jeux qui ont tous pour particularité de nécessiter l’usage d’une ou de plusieurs battes de base-ball. Dessiner avec une batte, faire de la mousse dans l’eau avec une batte, jouer au flipper avec une batte, tout est possible… sauf taper dans une balle de base-ball (trop facile sans doute). Ce jeu totalement barré sortira sur SteamVR et sur Meta Quest 2 dans le courant de l’année.



Cult of the Lamb est une dungeon-crawler orienté roguelite édité par Devolver (encore !). Jusque là tout va bien mais attendez de lire le pitch : les joueurs dirigeront en effet un agneau sauvé du sacrifice qui se décide à monter sa propre secte afin payer une dette ! Fou, mais pas autant que l’ambiance survoltée du gameplay, qui fait penser à un Binding Isaac sous acide. Cult of the Lamb sortira le 11 août prochain sur Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.



Conçu par Ewoud Van Der Werf (avec le soutien du studio Extra Nice), Schim est un puzzle-game au gameplay très original. Le joueur dirige Schim, une petite bestiole qui ne peut se déplacer que d’ombres en ombres. Sur ce principe simple, le jeu rajoute des niveau de complexité et d’inventivité : les ombres peuvent être mouvantes (celle d’un joggeur) et l’on peut faire tourner la zone de jeu comme dans FEZ afin de s’ouvrir de nouveaux chemins ombragés. La DA ultra stylisée et en 4 couleurs par niveaux s’avère absolument impeccable. Barré… et stylé. Le sortira un jour sur PC, Xbox One et Series, PS4, PS5 et Switch.

Fall Guys n’est pas nouveau mais son reboot prochain en free-to-play et sur les plateformes Xbox Series reste un petit évènement. Les petits gars de Mediatonic ont battu le rappel de leur battle royale-party game avec un trailer live-action qui retranscrit bien l’ambiance à la fois déjantée et bienveillante du titre. Fall Guys free-to-play sortira sur toutes les plateformes (et sur Xbox Series donc) le 21 juin prochain.