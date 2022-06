Données personnelles : l’Europe donne un mois à WhatsApp pour se conformer

La Commission européenne et les autorités européennes chargées de la protection des consommateurs intensifient leur enquête contre WhatsApp, lui donnant un mois pour prouver que l’application n’a pas enfreint les règles européennes de protection des consommateurs.

L’enquête a débuté par une plainte déposée par le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) et huit de ses membres en juillet 2021 dans le cadre d’un mécanisme récemment mis en place, nommé le Réseau de coopération pour la protection des consommateurs. Les associations de consommateurs ont accusé WhatsApp d’avoir injustement poussé ses utilisateurs à accepter sa nouvelle politique de confidentialité et ses nouvelles conditions générales en les bombardant avec insistance d’un pop-up de consentement qui n’expliquait pas de manière adéquate les implications en termes de traitement des données personnelles.

La Commission européenne s’est saisie de la plainte et, en janvier, WhatsApp a reçu une lettre officielle lui demandant de clarifier la manière dont la nouvelle politique de confidentialité de l’application respectait la législation européenne en matière de protection des consommateurs et les échanges de données personnelles avec Meta, la société mère.

Cette lettre a marqué le début d’un dialogue réglementaire qui a duré jusqu’à la fin du mois de février, au cours duquel les autorités européennes et nationales pouvaient demander à WhatsApp des détails sur la manière dont elle informait les consommateurs des changements de politique. Toutefois, le dialogue n’a pas permis de clore l’affaire, puisque la Commission et les organismes de surveillance de la protection des consommateurs ont envoyé une nouvelle lettre à WhatsApp le 8 juin, demandant à la société de clarifier les problèmes en suspens.

Plus précisément, il est demandé à l’application de messagerie de montrer comment elle compte communiquer les futures mises à jour de ses conditions de service dans un délai d’un mois. Le droit de la consommation exige que les utilisateurs soient informés des implications de ces mises à jour et puissent choisir librement s’ils veulent toujours utiliser l’application. « WhatsApp doit s’assurer que les utilisateurs comprennent ce qu’ils acceptent et comment leurs données personnelles sont utilisées à des fins commerciales, notamment pour offrir des services à des partenaires commerciaux », a déclaré le commissaire à la justice Didier Reynders. « Je répète que j’attends de WhatsApp qu’elle se conforme pleinement aux règles de l’UE qui protègent les consommateurs et leurs droits fondamentaux », a-t-il ajouté.