La NASA annonce la formation d’une équipe qui va travailler sur les OVNIs

Le sujet n’est plus tabou aux Etats-Unis. Après que les soucoupes volantes se soient invitées au Congrès, la NASA annonce la formation d’une équipe dont le travail consistera à étudier les phénomènes OVNI/UFO/UAP. L’objectif de cette unité (dirigée par Mulder ?) sera de récolter les témoignages et les documents sur les observations d’objets volants non identifiés, et d’en étudier la nature probable, à la fois dans des objectifs scientifiques et de défense. L’astrophysicien David Spergel, actuel président de la Simons Foundation à New York City, dirigera cette division de recherche, épaulé par Daniel Evans, un administrateur de recherche de la NASA.

« Au fil des décennies, la NASA a répondu à l’appel afin de s’attaquer à certains des mystères les plus déroutants que nous connaissions, et ce n’est pas différent ici », a déclaré Evans lors d’un communiqué de presse public. « Je tiens à souligner que la NASA est particulièrement bien placée pour traiter les UAP, car qui d’autre que nous peut utiliser la puissance des données et de la science pour observer ce qui se passe dans notre ciel ? Et franchement, c’est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons ».

Ce n’est pas la première fois qu’une équipe dédiée à l’étude des OVNIs est mise en place par l’administration américaine. Entre 1952 et 1969, le Project Blue Book de l’US Air Force se fixait déjà pour objectif d’analyser les observations de ces phénomènes. En 2017, on apprenait que pendant des années, le Pentagone avait étudié les OVNIs dans le cadre du programme Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP), programme qui a été arrêté en 2012.