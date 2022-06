Call of Duty Modern Warfare 2 dévoile son gameplay en vidéo

Le Summer Game Fest a été l’occasion de découvrir les premières images de gameplay de Call of Duty: Modern Warfare 2. La vidéo arrive 24 heures après la bande-annonce du jeu.

La mission, nommée « En eaux troubles », met en scène une équipe de soldats infiltrés dans une plateforme pétrolière en pleine tempête au milieu de l’océan, à la manière d’un FPS classique. Seule une interface utilisateur minimale est visible alors que l’équipe se fraye un chemin vers la plateforme en direction d’un lanceur de missiles situé au sommet, avant de réaliser que les commandes se trouvent sur un bateau d’expédition juste à côté de la plateforme.

Après s’être frayé un chemin jusqu’au navire, une longue scène de combat voit l’équipe se battre sur le pont du bateau alors que des conteneurs glissent dessus, offrant à la fois une couverture et un danger. Le niveau se termine par l’ouverture d’une brèche dans le pont du navire, mais s’achève avant que nous ne puissions en voir l’intérieur.

Call of Duty: Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X/S. Il sera le premier jeu de la franchise à utiliser le nouveau moteur graphique. Les trois principaux développeurs de la franchise (Infinity Ward, Treyarch et Sledgehammer Games) ont participé à la conception du moteur afin de s’assurer que leurs jeux restent uniques.