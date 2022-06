L’IPv6 devient disponible sur plus de la moitié des accès à Internet en France

L’IPv6 continue de progresser en France et se veut désormais disponible sur plus de la moitié des accès à Internet. L’Arcep, à savoir le régulateur des télécoms, annonce que le cap symbolique des 50% a été atteint le 3 juin 2022.

La mesure de l’adoption de l’IPv6 au niveau de l’accès à Internet se mesure à partir des quatre principales sources de données disponibles dans le monde entier : Google, Akamai et Facebook qui publient des statistiques issues des services qu’ils hébergent, et l’Apnic qui a une campagne de test pour mesurer l’IPv6. Afin de fiabiliser au maximum l’information et limiter l’impact des variations des données de l’un ou l‘autre des sources de données, l’Arcep calcule un indicateur global par pays qui est la médiane entre les données Google, Akamai, Facebook et Apnic.

Depuis juin 2020, l’Arcep relève ces indicateurs le premier vendredi de chaque mois pair et publie le comparatif sur le top 100 des pays avec le plus d’internautes sur ce site. Ces statistiques permettent de suivre le taux d’accès à Internet proposant de l’IPv6 par pays, mais aussi le positionnement relatif des pays entre eux. Un pays dont le taux d’IPv6 est stable va voir son positionnement chuter vis-à-vis des pays qui progressent.

Pourquoi l’IPv6 ? Il y a une pénurie d’adresses IPv4, d’où l’arrivée de l’IPv6. Cela fait quelques années maintenant que le protocole existe, mais il peine à se généraliser, notamment parce que les opérateurs ne font pas obligatoirement le nécessaire. Certains le proposent en option facultative au lieu de l’imposer par exemple.

Du fait de la complexité actuelle d’Internet, la migration de l’IPv4 vers l’IPv6 ne peut être effectuée brutalement en un seul jour. Elle se réalise donc progressivement, d’abord en parallèle de l’IPv4 (phase de cohabitation), puis, quand tous les acteurs auront migré, en remplacement total de l’IPv4 (phase d’extinction).