Le télescope spatial James Webb a été touché par une micrométéorite

Le désormais fameux JWST vient de subir sa première avarie. La NASA annonce en effet qu’à la fin mai, une micrométéorite plus grosse qu’attendue a causé des dommages sur l’un des 18 segments du miroir primaire. Les ingénieurs au sol vont devoir corriger les distorsions créés par l’impact, mais la NASA tient à préciser que le télescope fonctionne toujours de façon performante et « à un niveau qui dépasse toutes les exigences de la mission ».

Le JWST a été touché par 4 micrométéorites depuis son déploiement, mais les trois précédentes étaient si minuscules (de la taille d’un grain de sable) qu’elles n’avaient causé aucun dommage particulier sur la structure du télescope. L’impact de la 4ème micrométéorite (dont la date est évaluée entre le 23 et le 25 mai) a tout de même généré des effets « marginalement détectables dans les données ». L’agence spatiale américaine avait anticipé ce type d’incident : les instruments embarqués par le JWST ainsi que les miroirs peuvent être positionnés à distance de façon à éviter une micrométéorite plus grosse que la moyenne… si la NASA parvient à la détecter à l’avance.

Dans l’urgence, la NASA a mis sur pied une équipe d’ingénieurs qui vont devoir plancher sur les conséquences possibles de l’impact de micrométéorites de « grande taille » sur le JWST. L’enjeu reste de taille, car James Webb ne peut pas être réparé en cas d’avarie plus sévère. Le télescope spatial se trouve en effet à plus d’un million de km de la Terre, et aucun astronaute ne pourra le rejoindre avec sa boite à outils. Pour rappel, le premier clichés du JSWT capturé dans le cadre d’une mission scientifique sera publié le dimanche 12 juin.