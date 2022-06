Sonic Frontiers inquiète (beaucoup) les fans de la franchise (trailers)

La conférence Sonic Central de Sega n’a pas vraiment rassuré les fans de la franchise après le premier trailer de gameplay mais surtout suite à la longue prise en main d’un journaliste d’IGN. L’open world Sonic Frontiers a dévoilé ses phases de jeu relativement punchy, mais aussi des environnements assez vides et une impression générale qu’il n’y a rien d’autre à faire que de récolter des petits anneaux dorés. Le plus décevant est sans doute la direction artistique, qui semble ne pas avoir bougé d’un iota depuis le Sonic Adventures de la Dreamcast. Comme si ça ne suffisait pas, on constate aussi de réels soucis techniques : le framerate est inégal et l’on a même droit à du très moche clipping.



Sonic Frontiers est annoncé pour le quatrième trimestre de l’année (sur PC et consoles old gen/new gen), mais au vu des éléments de gameplay, de nombreux joueurs demandent désormais un report du titre, craignant que le jeu soit au final très loin de leurs attentes. Sega n’a pas encore réagi à ces critiques, mais quelque chose nous dit qu’on n’en restera pas là.