Des hackers visent les téléphones de responsables ukrainiens

Les téléphones de responsables ukrainiens ont été pris pour cibles par des hackers, a déclaré un haut responsable de la cybersécurité de Kyiv.

« Nous constatons de nombreuses tentatives de piratage des téléphones de responsables ukrainiens, principalement par la diffusion de logiciels malveillants », a déclaré Victor Zhora, directeur adjoint du Service spécial des télécommunications de l’État ukrainien, lors d’une conférence de presse en ligne à l’occasion des 100 jours depuis le début de l’invasion du pays par l’armée russe.

Aucune preuve n’a confirmé pour le moment que des appareils ukrainiens avaient été compromis, a ajouté Victor Zhora. Il a également déclaré que ses collègues et lui-même étaient conscients de la menace d’intrusions dites « zéro clic », qui ne nécessitent aucune interaction de la part de l’utilisateur visé, mais il a refusé de dire s’ils étaient au courant de telles tentatives contre leurs propres appareils. « Nous continuons de surveiller cela », a-t-il fait savoir.

Le piratage des appareils des chefs d’État a pris une place de plus en plus importante dans l’agenda international à la suite d’une cascade de révélations sur la façon dont les téléphones utilisés par les présidents, les ministres et d’autres responsables gouvernementaux ont été ciblés ou compromis. La possibilité de pirater à distance et de manière invisible ces appareils à l’aide d’un logiciel espion sophistiqué est particulièrement redoutée.