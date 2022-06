Resident Evil : nouvelle bande-annonce avec les zombies pour la série Netflix

Netflix a mis en ligne une deuxième bande-annonce pour sa future série Resident Evil. La première avait été très critiquée par les fans de la franchise de jeux vidéo… et ça ne s’arrange pas avec le nouveau trailer.

Se déroulant à la fois de nos jours, à New Raccoon City en Afrique du Sud, et en l’an 2036 à l’échelle mondiale, la série Resident Evil est centrée sur Jade Wesker (Ella Balinska) qui lutte pour sa survie dans un monde envahi par les zombies. Jade devra également faire face à son passé et à ce qu’est devenue sa sœur, Billie, 14 ans après le début de l’apocalypse zombie. Jade et Billie sont les filles d’Albert Wesker, joué par Lance Reddick, qui travaille pour les vénérables méchants de l’Umbrella Corporation. Vous connaissez peut-être Umbrella pour ses produits pharmaceutiques populaires, notamment l’antidépresseur Joy et le virus T.

Les derniers plans de la bande-annonce semblent nous donner un aperçu de ce qui pourrait être la version de la série sur le Tyran, un monstre emblématique des jeux.

Sur YouTube, la bande-annonce de Resident Evil affiche 11 000 J’aime et 25 000 Je n’aime pas. La part du nombre de « Je n’aime pas » était déjà supérieure sur la première bande-annonce diffusée le mois dernier.

Netflix proposera la série Resident Evil le 14 juillet prochain. Il y aura huit épisodes.