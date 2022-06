Qiantu K20 : une voiture électrique biplace à 13 000 $

Pour ceux qui ne connaissent pas Qiantu, on parle d’un constructeur automobile chinois qui est spécialisé dans la conception et le développement de véhicules électriques. Pour le moment connue qu’en Asie, la société revient sur les devants de la scène en présentant sa nouvelle création portant le nom de K20, une voiture électrique biplace à 13 000 $.

La société Qiantu Motors avait fait parler d’elle en 2015 avec la présentation de son superbe véhicule électrique sportif K50 lors du Salon de l’auto de Shanghai avant de le commercialiser en Chine en 2018. Depuis, la filiale de CH Motors s’est faite assez discrète, notamment en terme d’arrivée de nouvelles voitures. Il faut prendre en compte le fait que la voiture sportive, qui avait pour ambition de rivaliser avec Tesla, ne s’est vendue qu’à quelques centaines d’exemplaires. Un bilan très décevant qui a contraint la cessation des activités en 2020, avant de finalement réouvrir ses portes après avoir reçu de nouveaux financements.

Et finalement, le constructeur vient de dévoiler sa nouvelle voiture électrique biplace, la Qiantu K20, au prix de 13 000$. Cette dernière possède une autonomie allant jusqu’à 500 km et serait équipée d’un groupe motopropulseur à double moteur et à traction intégrale. La Qiantu K20 a une puissance totale de plus de 160 kW et un couple total de plus de 290 Nm et serait capable de passer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

Souhaitons-leur un meilleur succès que précédemment…