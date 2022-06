Le Poco C40 arrive le 16 juin, un nouveau smartphone de la série F se confirme

Ce fût un lundi très rythmé pour Poco avec de nombreuses annonces, à commencer par l’officialisation de la nomination de Himanshu Tandon à la tête de Poco India. Il faut dire qu’il s’agit d’un homme très important pour la firme, étant l’un des fondateurs de la section indienne devenue indépendante par rapport à la société mère. Mais, les nouvelles ne s’arrêtent pas là puisque la marque appartenant à Xiaomi a également partagé quelques informations sur les futurs appareils que l’on retrouvera à la vente.



Plus tôt dans la journée, Poco India a partagé un tweet affirmant l’arrivée prochaine d’un nouveau smartphone de la série F avec des objectifs internationaux. Sans donner de réelles informations, les rumeurs laissent entrevoir qu’il s’agirait du Poco F4, qui embarquerait un processeur octa-core Snapdragon 870 associé à 8 Go de RAM, sous Android 12, avec une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67W. À l’instar du Poco F4 GT, qui était destiné au gaming, l’objectif de ce nouveau smartphone serait de toucher bien plus de monde avec une grande autonomie de batterie ainsi qu’un écran immersif et une configuration audio.

Concernant le Poco C40, la date de lancement est officielle et se fera le 16 juin : malheureusement, les spécificités de l’appareil n’ont pas encore été dévoilées ! Le lancement se fera en direct sur Facebook et YouTube.