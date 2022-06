Diablo Immortal ne fonctionne pas (ou mal) avec plusieurs smartphones Samsung sous processeur Exynos

Diablo Immortal, version « mobilisée » de la célèbre franchise de Blizzard, connaitrait de gros soucis sur certains smartphones Samsung équipés d’un puce Exynos. Ce serait ainsi le cas pour tous les modèles A (A12/A13/A21s/A51 5G/A Quantum), les Galaxy S10, S10e, et S10 5G, les Galaxy Note 10, Note 10 5G, Note 10+ 5G, les modèles F12, F62, M12, M13, M62 et XCover 5, et même le tout récent Galaxy S22 (toujours équipé d’un processeur Exynos, les modèles sous Snapdragon ne sont pas concernés).



Les problèmes constatés vont du simple bug d’affichage (notamment sur des textures) à l’impossibilité pure et simple de lancer le titre. Les éléments RDNA du dernier SoC Exynos (développés en collaboration avec AMD) seraient-ils à l’origine des bugs sur le S22 ? Toujours est-il que cela fait tâche, au point que Samsung aurait pris la lourde décision de ne plus autoriser le téléchargement du jeu sur les appareils qui posent problèmes. Diablo Immortal est disponible sur iOS, Android et PC.