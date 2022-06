I Am Groot : une date pour la série d’animation Disney+ sur le personnage des Gardiens de la Galaxie

Le mignon et très végétal Baby Groot est le héros principal d’I Am Groot, une série d’animation produite par Marvel Studios et diffusée bien évidemment sur Disney +. L’acteur américain Vin Diesel fera une nouvelle fois la voix du Baby Groot et l’affiche de la série indique que la série est en 3D. Pour le reste, très peu d’informations ont fuité sur le programme, Disney/Marvel se contentant de préciser que la série « suivra les jours de la gloire de la croissance de Baby Groot, et les problèmes qui suivront parmi les étoiles ».

I Am Groot, Marvel Studios’ Original shorts, coming August 10 to @DisneyPlus. pic.twitter.com/EODOFPLbt1 — Marvel Studios (@MarvelStudios) June 5, 2022

On ne sait pas si d’autres Gardiens de la Galaxie feront leur apparition dans la série sachant que Baby Groot écoute de la musique sur le walkman de Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt). Disney oblige, il y a malheureusement une grande probabilité que la série laisse au vestiaire le ton potache et parfois irrévérencieux des Gardiens de la Galaxie afin de s’adresser avant tout à un jeune public. La série Marvel Studios’ Originals sera diffusée sur Disney+ le 10 août prochain.