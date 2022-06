Le premier porte-drones autonome a vu le jour en Chine

Des innovations ne cessent de voir le jour aux quatre coins du globe, et ce, dans de nombreux domaines : la médecine, le high-tech, l’informatique ou encore l’automobile, pour ne citer qu’eux. Et bien que de nombreuses nations participent à ces différentes avancées, la Chine aurait largement sa place dans le top 3 des pays les plus actifs. Bien que certaines créations locales ont dû provoquer la jalousie dans certains gouvernements, il y a également des annonces qui surprennent, comme c’est le cas aujourd’hui avec la présentation du tout premier porte-drones autonome.

La semaine dernière, la Chine a une nouvelle fois surpris son petit monde en confirmant l’achèvement de la construction de son porte-drones autonome. Le « Zhu Hai Yun » a vu le jour au sein du chantier naval Huangpu Wenchong à Canton avec un but louable : pouvoir déployer des drones sous l’eau, sur l’eau et dans l’air avec la volonté de révolutionner la recherche océanographique.

Mais le vaisseau ne s’arrête pas là, les ingénieurs ayant vu grand pour leur création : mesurant 88,5 mètres de long, le « Zhu Hai Yun » peut transporter jusqu’à 50 aéronefs, bateaux et sous-marins autonomes. Le porte-drones ne sera pas tout à fait autonome, puisqu’à l’approche des ports, le navire sera télécommandé pour éviter les dangers d’un trafic maritime dense. Une fois dans les eaux profondes, le porte-drones ne devrait plus avoir besoin d’interventions humaines, pouvant se déplacer à une vitesse de 18 noeuds.

Le professeur Dake Chen de l’Académie chinoise des sciences affirme que « ce navire autonome et intelligent est une nouvelle « espèce marine » magnifique qui va révolutionner l’observation des océans ». Le Zhu Hai Yun ne pourra pas prendre le large avant la fin de l’année 2022, puisque le navire devra passer des tests dans un premier temps. Néanmoins, on ne peut qu’applaudir la prouesse !