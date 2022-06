Elon Musk envisage de licencier 10% des salariés de Tesla

Après avoir sèchement rappelé aux employés de Tesla qu’il était temps de revenir travailler sur site, Elon Musk lâche une nouvelle bombe en annonçant à Reuters un plan de licenciement qui touchera près de 10% des salariés du groupe automobile. Sachant que Tesla dispose environ de 99 000 employés dans le monde, cela signifie que près de 10 000 personnes seront renvoyées chez elles. Musk avoue ressentir de « super mauvaises sensations » concernant ces licenciements massifs.

Ce n’est pas la première fois que Tesla procède à des « ajustements » de personnels. Des centaines de salariés de Tesla avaient été virés du groupe au mois d’octobre 2017, et 9% de la masse salariale était passée à la trappe au mois de juin de l’année suivante. La dernière coupe sombre dans le personnel remonte au mois d’avril 2020. Musk ajoute que le programme d’embauche sera suspendu durant un certain temps, et ce alors que la demande excède de très loin l’offre de VE disponibles.