Ford prépare un nouveau véhicule électrique et une version modernisée de sa Mustang et de son Ranger

Le célèbre constructeur automobile Ford vient de donner quelques indications de ses plans futurs, et les nombreux admirateurs de la marque peuvent d’ores et déjà se frotter les mains. La firme américaine annonce notamment annonce investir 3,7 milliards de dollars dans le Michigan, l’Ohio et le Missouri dans un but bien précis : augmenter le nombre d’usines de fabrication pour s’étendre dans le Midwest. Mais, ce n’est pas tout…

Outre cet investissement massif pour assoir sa présence dans le pays, le constructeur a également dévoilé des plans pour donner vie à une nouvelle version de sa Mustang, mais également de son Ranger. Deux véhicules mythiques de la société, qui vont pouvoir bénéficier d’un petit lifting et seront alimentés au gaz et construits sous la direction de Ford Blue, l’ancienne division des groupes motopropulseurs de la société.

La mauvaise nouvelle, c’est que ces nouvelles versions ne sont, pour le moment, qu’à destination du marché nord-américain. Néanmoins, on peut se réconforter avec la troisième annonce : la préparation d’un nouveau véhicule électrique sans donner plus d’informations pour le moment.