Google va fusionner Meet et Duo pour avoir un seul service d’appels vidéo

Aujourd’hui, Google propose les services Meet et Duo pour les appels vidéo. Prochainement, les deux vont fusionner pour permettre aux utilisateurs de n’avoir qu’une seule et même plateforme. Elle aura pour nom Meet.

Au revoir Google Duo, bonjour Meet

Il faut savoir que Duo mise surtout sur le grand public, là où Meet a davantage un usage orienté vers le monde de l’entreprise. Mais que ce soit pour un usage ou l’autre, Google veut simplifier les choses avec une application d’appels vidéo.

Google indique que les fonctionnalités actuelles de Duo resteront sur l’application après la transition. Cela signifie qu’il sera toujours possible d’appeler ses amis et sa famille en utilisant les mêmes méthodes, les mêmes filtres, etc. Les messages et l’historique existants seront également conservés dans la nouvelle application.

Mais avant cette transition, Google va en faire une autre. Plusieurs fonctionnalités de Meet vont être intégrées dans Duo d’ici les prochaines semaines. Plus tard dans l’année, l’application Duo va changer de nom et devenir Meet, et l’application Meet existante va devenir Meet Original (pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué !).

« Dans le cadre de notre mission visant à créer une expérience connectée pour tous les utilisateurs, nous sommes ravis de réunir nos technologies d’appel vidéo et de réunion dans une solution unique, puissante et facile à utiliser », déclare Javier Soltero, vice-président et directeur général de Google Workspace. « Les communications vidéo sont un domaine d’intérêt majeur pour nous et vous continuerez à voir nos investissements dans Google Meet pour aider les gens à se connecter, collaborer et partager des expériences sur n’importe quel appareil, à la maison, à l’école et au travail ».