Sonic Frontiers : un premier trailer très BOTW-like

Sonic Frontiers s’est enfin dévoilé dans un court trailer de gameplay. En l’état, l’open world avec Sonic en vedette a de furieux airs de Zelda Breath of the Wild avec ses larges étendues et ses combats à priori assez accessibles, si ce n’est bien sûr que l’on trouve aussi de belles et longes rampes sur lesquelles Sonic peut glisser ou filer à toute allure ! La Sonic Team de Sega a fait en tout cas un joli travail au plan technique : la réalisation générale semble de très bon niveau, et l’on devrait donc en prendre plein les mirettes sur consoles new gen PS5 et Xbox Series. On note aussi une belle variété dans les boss (ou mid-boss). Miam !

Sonic Frontiers sera dévoilé plus en détail lors de la Summer Games Fest qui se tiendra dans quelques jours à peine. La hype est réelle.