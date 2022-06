Google Stadia Pro : les jeux offerts en juin 2022

Google dévoile la liste des jeux qui sont offerts en juin avec Stadia Pro. Cet abonnement à 9,99€/mois permet de jouer en 4K et avoir du son surround. En comparaison, l’offre gratuite se limite au 1080p et à du son stéréo.

Les jeux offerts avec Stadia Pro en juin 2022

Le premier jeu offert sur Stadia en juin est Deliver Us the Moon. C’est un jeu d’aventure où le joueur incarne un astronaute envoyé sur la lune en mission secrète pour sauver l’humanité. Il peut alterner entre des phases d’exploration de la lune et des séquences de survie dans les stations laissées à l’abandon.

Le deuxième titre est Lake. L’histoire se déroule en septembre 1986. Le joueur incarne Meredith Weiss qui revient des années après dans sa ville d’origine. Elle a pour mission de remplacer son père et de distribuer le courrier.

En troisième jeu, on retrouve DEATHRUN TV. C’est un jeu de tir en vue de dessus rogue-lite rapide et difficile, qui se déroule dans le plus grand et le plus fou des jeux télévisés. Filez à une vitesse fulgurante et esquivez les balles alors que vous concourez pour la gloire.

Le quatrième jeu offert avec Stadia en juin est Through the Darkest of Times. Vous incarnez le chef d’un groupe de résistants à Berlin en 1933. Votre groupe consiste en un panel de gens ordinaires qui n’approuvent pas les actions du gouvernement. Mettez à bas le régime en sensibilisant la population à la réalité nazie, en peignant des messages, distribuant des tracts, sabotant les opérations, ou en recueillant des informations. Agrandissez votre groupe tout en restant sous couverture.

Golf with Your Friends est le cinquième titre. Un jeu de mini-golf vous permettant d’affronter jusqu’à 12 amis en ligne. En plus de 3 modes disponibles, vous pourrez swinguer sur 9 parcours différents, mais aussi sur des terrains créés par vous.

En sixième, ce sera Tohu, un jeu d’aventure en point & click. Le titre place le joueur dans la peau d’une petite fille et de son robot Cubus. Les deux protagonistes sont chargés d’enquêter sur l’apparition d’une créature sombre visant à semer le chaos.

Et Ben 10: Power Trip est le septième jeu offert avec Stadia en juin. Le maléfique Hex a maudit l’Europe et Ben 10 est le seul à pouvoir l’arrêter. Explorez un monde en 3D rempli de combats, d’énigmes et de secrets.