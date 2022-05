Samsung va arrêter la production d’écrans LCD

Samsung a pris la décision de stopper la production d’écrans LCD, ce sera une réalité dès le mois de juin selon le Korea Times. Le groupe coréen préfère désormais miser sur d’autres technologies plus récentes, comme l’OLED et le QD-OLED.

Fin des écrans LCD pour Samsung

Au départ, Samsung avait prévu de stopper la production d’écrans LCD à la fin de 2020, mais le groupe a décidé de conserver son activité suite une demande du public pour de tels écrans avec la pandémie. Ensuite, le nouveau projet d’arrêt était la fin de 2022. Mais le groupe a finalement décidé de le faire six mois plus tôt à cause des frais. En effet, la société est arrivée à un stade où elle enregistre des pertes à cause de la chute des prix de tels écrans.

Selon le cabinet d’études Display Supply Chain Consultants (DSCC), l’indice de prix moyen des écrans LCD, mesuré par rapport à 100 en janvier 2014, tombera à 36,6 en septembre de cette année. Ce chiffre est encore plus bas que le record de 41,5 atteint en avril de cette année, et 58% plus bas que l’autre record de 87 atteint en juin 2021.

Que va-t-il se passer pour les employés qui travaillaient sur les chaînes de production des écrans LCD ? Ils seront normalement transférés dans l’équipe qui s’occupe des écrans QD-OLED.

Pour information, Samsung a lancé sa branche dédiée aux écrans en 1991 et celle-ci était au départ consacrée aux dalles LCD. Naturellement, la situation a évolué avec le temps, d’où un accent aujourd’hui sur les écrans OLED et QD-OLED.