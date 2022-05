Indiana Jones : le jeu de Bethesda ne serait pas une exclusivité Xbox Series

Développé par Machine Games (Wolfenstein) et édité par Bethesda pour le compte de la division Microsoft Gaming, Indiana Jones, le jeu vidéo, promet d’être l’une des prochaines pépites des Xbox Series et du Game Pass. Oui mais voilà, si l’on en croit le bien informé Jez Corden, le jeu ne serait pas une exclusivité Xbox à son lancement et pourrait donc aussi débarquer sur PlayStation 5.

last year** I heard** and plans may have changed** (but I don't expect they have) — jez (@JezCorden) May 27, 2022

Le journaliste de Windows Central précise tout de même que cette information n’est pas récente et qu’entre temps Microsoft a peut-être changé son fusil d’épaule, mais à vrai dire l’absence d’exclusivité ne serait pas forcément illogique malgré le rachat de Bethesda par Microsoft. Indiana Jones est en effet une franchise de Disney, et il est tout à fait possible qu’en contrepartie de l’utilisation de la célèbre licence et d’une sortie day one sur le Game Pass, le jeu soit aussi disponible sur d’autres supports (du reste une exclusivité temporaire resterait encore possible dans cette configuration).

Il faut aussi rappeler que le film Indiana Jones 5 sera visible sur les écrans le 28 juin 2023, et qu’une sortie simultanée avec le jeu vidéo n’est donc pas à exclure. Là encore, Disney souhaiterait sans doute toucher le plus large public possible, tant du côté des spectateurs que des joueurs.