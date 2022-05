Firefox 101 est disponible : la liste des nouveautés

Mozilla propose aujourd’hui la version stable de Firefox 101, avec quelques nouveautés au programme. La principale concerne les téléchargements qui reviennent à ses fondamentaux.

Les nouveautés de Firefox 101

Firefox 101 rétablit l’ancien pop-up de téléchargement que Mozilla a abandonné en janvier 2022. Depuis Firefox 97, le navigateur lance automatiquement les téléchargements sans demander à l’utilisateur ce qu’il faut faire avec le fichier. Chrome et d’autres navigateurs font de même, et ce depuis un moment maintenant. De nombreux utilisateurs n’ont pas apprécié le choix de Mozilla, c’est pourquoi le groupe a décidé de revenir en arrière tout en conservant l’option de passer à la nouvelle interface de téléchargement.

De plus, la mise à jour ajoute la prise en charge de plusieurs micros pendant les vidéoconférences et une loupe pour les formulaires sur Android 9 ou version plus récente. En outre, Firefox prend désormais en charge la requête « prefers-contrast media », qui permet aux sites de détecter si l’utilisateur a demandé un contenu Web avec un contraste plus ou moins élevé. Pour ce qui est des autres changements, cela concerne les développeurs.

Firefox 101 est disponible dès maintenant au téléchargement depuis le site de Mozilla. La mise à jour est proposée sur tous les supports, à savoir Windows, macOS, Linux, ainsi que sur smartphones et tablettes.