Disney + : des trailers pour Pinocchio et Willow

Salve de trailers pour Disney+, avec on l’espère du contenu en progression au plan qualitatif (Obi Wan, bof). Willow, la série inspirée du film culte (mais inégal) des années 80 , se dévoile enfin sous la forme d’un trailer… qui donne presque l’impression d’être une copie carbone de l’oeuvre originale. Il faut dire que Warwick Davis rempile dans le rôle de Willow (l’acteur n’a pas changé d’un iota !) et l’on sait que Val Kilmer réintègrera à son tour le casting dans le rôle de Madmartigan , et ce malgré son récent combat éreintant (mais victorieux) contre un sale cancer de la gorge.

L’autre trailer du jour c’est Pinocchio, un film de Robert Zemeckis (Retour vers le Futur, Forrest Gump) sui semble surtout faire la part belle à Geppetto. Tom Hanks interprète avec son humilité singulière le rôle du menuisier qui a fabriqué le pantin de bois. Banjamin Evan (Pinocchio) et Robert Downey JR complètent le casting. La sortie du film est prévue cette année. A noter que Pinocchio ressemble ici énormément à son homologue animé, ce qui est tout de même un peu étrange pour un métrage en live-action.