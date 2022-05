Danuri : la petite sonde sud-coréenne va bientôt rejoindre la Lune

La Corée du Sud se lance à son tour à l’assaut de la Lune. La KARI (Korea Aerospace Research Institute), l’agence spatiale coréenne, démarrera le 2 août prochain sa première mission lunaire avec pour objectif de placer une petite sonde en orbite autour de la Lune. Cette sonde, c’est Danuri (ex-KPLO au début du projet en 2018), un orbiteur cubique de 678 kg qui embarquera avec lui 6 instruments de mesure et d’analyse.

L’orbiteur lunaire Danuri

Trois instruments sont destinés à l’observation de la surface lunaire en haute résolution, soit les imageurs sud coréens LUTI et PolCam, ainsi que la ShadowCam de la NASA. A noter que la ShadowCam servira à optimiser les observations du LRO déjà en orbite lunaire depuis 2009. Danuri dispose aussi d’un magnétomètre (KMAG) et d’un spectromètre gamma (KRGS).

Danuri décollera le 2 août prochain à bord d’une Fusée Falcon 9 de SpaceX. Outre la ShadowCam, la NASA a aussi largement participé à la planification de cette mission lunaire (trajectoire pour la mise en orbite autour de la Lune, communications à distance avec la sonde via le Deep Space Network, etc.). A plus long terme, les données récoltées par Danuri permettront aussi de choisir un site d’atterrissage « optimal » pour une future mission lunaire habitée sud-coréenne.