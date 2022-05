SFR bride les débits pour les abonnés fibre qui téléchargent beaucoup

Les clients fibre de SFR n’ont pas intérêt à trop télécharger ou bien ils verront leur débit Internet être bridé. Un client en a fait les frais et partage un SMS envoyé par l’opérateur au logo rouge.

Un bridage du débit Internet chez SFR pour les gros consommateurs

Voici le SMS que SFR a envoyé à son client :

Cher(e) Client(e), nous constatons un usage anormal de votre Internet à domicile de nature à dégrader notre réseau et à nuire aux abonnés SFR dans votre secteur. Selon les conditions de votre offre, qui stipulent que vous ne devez pas user abusivement de vos services, si vous ne modifiez pas vos usages suite à ce SMS, le débit Internet fixe de votre offre SFR Box 8X sera réduit à 10 MBPS jusqu’au premier jour du mois suivant au-delà de 3 To consommés.

La SFR Box 8X permet d’avoir un débit maximum de 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. Autant dire que le cap des 3 To est très facilement atteignable, sans trop forcer, avec un tel débit.

Le client qui partage le SMS dit télécharger des séries en torrent la nuit, ainsi qu’utiliser des services de streaming vidéo comme Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video. Sa connexion lui permet aussi de consulter YouTube et elle est reliée à une machine connectée en 10 Gb/s.

Mon débit n'est toujours pas bridé à 10 mégas après minuit ce soir mais j'ai compris pourquoi #SFR me casse les noisettes. Voici ma conso data pour les 30 derniers jours, sans oublier les 2 TV 4K qui font du Netflix, Disney, Youtube, Amazon et une machine connectée en 10G ! pic.twitter.com/uvJLBvZa8m — Hamster_I (@Hamster_I) May 29, 2022

Rien qu’avec les torrents, il a largement dépassé le seul des 3 To. En effet, sa consommation de données dans Windows montre que le client qBittorrent a eu un trafic de près de 7 To au cours des 30 derniers jours.

Au revoir SFR, bonjour Free

Que disent les conditions de l’offre de SFR ? Il n’y a aucune mention d’un débit réduit à 10 Mb/s au moment de dépasser le seuil de 3 To. Est-ce donc un faux SMS ? La réponse est non, le numéro (38948) a bien été utilisé par SFR auprès de clients au fil des années. La situation est donc un peu floue pour l’instant. Pour sa part, le client a résilié chez SFR et a décidé de partir chez Free avec une Freebox Delta.