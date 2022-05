Star Wars : et si les Stormtroopers étaient vraiment des tireurs d’élite ? (vidéo parodique)

C’est peu dire que dans la saga Star Wars, les Stormtroopers de l’Empire semblent avoir été sélectionnés sur tout à fait autre chose que leur capacité à faire mouche en combats. Ces troupes de choc passent en effet leur temps à tirer dans les murs et à rater des rebelles fuyant à découvert dans des couloirs. Mais que se passerait-il si les troufions de l’Empire se mettaient d’un coup à viser juste, voire très juste ? Une video parodique a imaginé ce scénario avec quelques petites modifications des scènes initiales (trois fois rien), et c’est un véritable carnage, au point qu’il n’y aurait même pas besoin du second volet « L’Empire Contre-Attaque ».

C’est drôle, c’est signé des petits gars bien puissants de la chaine YouTube Corridor, et ça nous venge un peu des bouses qu’à osé sortir Disney pour essorer au max la franchise (hormis le Mandalorian, tout à fait correct).