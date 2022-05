La DeLorean Alpha5 électrique dévoile ses courbes du Futur

Cette fois on peut le dire, la DeLorean Alpha5, c’est vraiment Retour vers le Futur. La firme du Texas qui a racheté les droits de la DeLorean vient donc de dévoiler sa 4 places électrique avec portières ouvrantes « papillon »… et c’est un sacré choc.

Les formes longtemps rétro-futuristes de la DeLorean originale laissent donc place ici à un véhicule aux lignes effilées proches de celles d’une super-car. Ces lignes superbes ont été dessinées par Giorgetto Giugiaro, designer du studio ItalDesign, et s’inspirent du design « Medusa » sur lequel travaillait la société DeLorean… au tout début des années 80 !

Pour rappel, la DeLorean Alpha 5 disposera d’une batterie 100kWh, d’un système à deux moteurs, et devrait atteindre les 100 km/h en 3 secondes à peine ! Des détails supplémentaires sur ce fantastique véhicule seront donnés le 8 août prochain, et le véhicule apparaitra dès demain sur le site du constructeur. Peut-être un prix et une date de commercialisation ?