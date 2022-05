Samsung réduirait sa production de smartphones de 30 millions d’unités en 2022

Samsung va revoir à la baisse le volume de production de ses smartphones pour l’année 2022. Selon le média coréen Maeil Business News, le groupe va produire 30 millions de téléphones en moins, en passant de 310 à 280 millions d’exemplaires.

Moins de téléphones Samsung en 2022

Dans l’absolu, cela reste un nombre important et Samsung se veut toujours le premier constructeur de smartphones au monde devant Apple et Xiaomi. Sa part de marché au premier trimestre était de 23,4% selon le cabinet IDC, contre 18% pour Apple et 12,7% pour Xiaomi. Mais bien qu’il soit premier, le constructeur coréen estime qu’il est nécessaire de réduire la production de téléphones. La réduction toucherait tous les téléphones, des modèles bas de gamme aux modèles premium.

Pourquoi cette baisse ? Plusieurs facteurs sont mis en avant. Le premier n’est autre que l’inflation, ce qui joue sur les dépenses des consommateurs. Acheter un nouveau smartphone devient de moins en moins une priorité. Le deuxième point concerne la pénurie des composants, ce qui n’aide pas lorsque l’on veut créer beaucoup d’appareils. Et le troisième point évoqué est la guerre en Ukraine.

Il y a quelques jours, l’analyste Ming-Chi Kuo a indiqué qu’Apple devrait vendre 220 millions d’iPhone en 2022, soit autant qu’en 2021. Apple ne connaîtrait donc pas une baisse, contrairement à Samsung. Mais dans le même temps, le fabricant ne s’attendrait pas à progresser.