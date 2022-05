Les films et séries qui arrivent sur Netflix en juin 2022

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en juin 2022 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Borgen : Le pouvoir et la gloire

Date : 2/06

Synopsis : La ministre des Affaires étrangères Birgitte Nyborg voit sa carrière menacée lorsqu’un différend sur le pétrole au Groenland prend des allures de crise internationale.

Green Mothers’ Club

Date : 3/06

Synopsis : Dans cette communauté scolaire marquée par la compétition, cinq mères en proie au doute et à la suspicion voient leurs vies troublées par la jalousie et les secrets.

Les Ailes de l’ambition

Date : 3/06

Synopsis : La vie de rêve d’une célèbre présentatrice télé s’écroule lorsqu’une stagiaire ambitieuse commence à saboter son travail et à semer la discorde dans son mariage.

Floor Is Lava : Saison 2

Date : 3/06

Synopsis : Si les obstacles ont changé, le sol est toujours aussi rouge et bouillonnant que dans vos souvenirs. La nouveauté de cette saison : un volcan aux pentes très glissantes.

My Liberation Notes

Date : 6/06

Synopsis : Lassés de la monotonie de leur vie d’adulte, un frère et ses deux sœurs cherchent à se libérer des chaînes du quotidien et à trouver un sens à leur existence banale.

Baby Fever

Date : 8/06

Synopsis : Dans cette comédie romantique, une médecin ivre s’insémine avec le sperme de son ex-petit ami, puis tente de le reconquérir après être tombée enceinte.

Nouvelle École

Date : 9/06 épisodes 1-4, 16/06 épisodes 5-7, 23/06 : finale

Synopsis : Du freestyle aux battles, des rappeurs français s’affrontent pour décrocher un prix de 100 000 euros, face à un jury composé de Niska, Shay et SCH.

First Kill

Date : 10/06

Synopsis : Pour les ados Juliette et Calliope, tomber amoureuses est compliqué. L’une est une vampire, l’autre les chasse… et toutes deux sont prêtes à tuer pour la première fois.

Peaky Blinders : Saison 6

Date : 10/06

Synopsis : Les Shelby essuient une lourde perte. Quatre ans après, la fin de la prohibition oriente Tommy vers le commerce de l’opium, l’obligeant à s’allier avec ses pires ennemis.

Intimidad

Date : 10/06

Synopsis : Quand la sextape d’une politicienne prometteuse fuite dans les médias, quatre femmes sont contraintes de fouler la frontière ténue qui sépare vie publique et vie privée.

Maldivas

Date : 15/06

Synopsis : Quand une jeune provinciale à la recherche de sa mère s’installe dans une copropriété à Rio de Janeiro, un incendie suspect la plonge dans une enquête pour meurtre.

Iron Chef : Défis de légende

Date : 15/06

Synopsis : Les étoiles montantes de la gastronomie défient les icônes d’Iron Chef. Seule la crème pourra se qualifier pour la finale et viser le couteau d’or et le titre légendaire.

God’s Favorite Idiot

Date : 15/06

Synopsis : Melissa McCarthy joue au côté de son mari, l’écrivain et créateur Ben Falcone, dans cette série comique sur une âme innocente en mission pour le Seigneur.

Love & Anarchy : Saison 2

Date : 16/06

Synopsis : Après avoir reçu des nouvelles dévastatrices, Sofie a du mal à assumer son chagrin, précipitant sa vie, sa carrière et sa relation avec Max dans une spirale infernale.

Querelles de voisinage : Saison 2

Date : 17/06

Synopsis : La série comique revient pour une nouvelle saison avec toujours plus de conflits de voisinage et de famille.

She : Saison 2

Date : 17/06

Synopsis : Tiraillée entre devoir et désir après avoir juré fidélité au baron de la drogue Nayak, Bhumi explore sa nouvelle liberté sexuelle en même temps que sa part d’ombre.

You Don’t Know Me

Date : 17/06

Synopsis : Alors que toutes les preuves pointent vers sa culpabilité, un homme accusé de meurtre utilise sa plaidoirie pour raconter son histoire d’amour avec une femme mystérieuse.

First Class

Date : 23/06

Synopsis : Découvrez le quotidien d’un groupe d’amis fortunés de Barcelone qui partagent une passion pour la mode, les fêtes luxueuses et les événements exclusifs.

Snowflake Mountain

Date : 22/06

Synopsis : Deux spécialistes de la vie sauvage entreprennent de dégourdir une dizaine de jeunes adultes trop gâtés en les confrontant à la nature, la vraie.

Umbrella Academy : Saison 3

Date : 22/06

Synopsis : Nommée aux Emmy Awards, la série sur une famille dysfonctionnelle de superhéros revient pour une nouvelle saison.

Queen

Date : 23/06

Synopsis : Après 50 ans d’absence, un tailleur parisien réputé, également drag queen, revient dans sa ville natale polonaise en espérant se faire pardonner par sa fille.

Money Heist: Korea

Date : 24/06

Synopsis : Des braqueurs investissent l’hôtel des monnaies d’une Corée unifiée et prennent des otages. La police doit les arrêter, ainsi que le mystérieux cerveau qui les dirige.

Seul face à l’abeille

Date : 24/06

Synopsis : L’acteur britannique Rowan Atkinson tient la vedette de cette comédie presque muette sur la guerre que livre un homme à une abeille dans la villa dont il a la garde.

La Famille Upshaw : Saison 2 Partie 1

Date : 29/06

Synopsis : La comédie familiale de Wanda Sykes et Mike Epps revient avec de nouveaux épisodes.

Pour tout l’or de l’île

Date : 29/06

Synopsis : Sur une île isolée dans les étendues sauvages de l’Alaska, une équipe de chasseurs de trésors aguerris part en quête d’un butin pirate enfoui qui vaut des millions en or.

FILMS

Interceptor

Date : 3/06

Synopsis : Dernier officier opérationnel sur une base de défense antimissile isolée, elle livre le combat de sa vie contre des terroristes qui pointent 16 ogives nucléaires volées sur les États-Unis.

Le Haut du panier

Date : 8/06

Synopsis : Lorsqu’un dénicheur de talents du basket en perte de vitesse repère un joueur prometteur en Espagne, il compte bien prouver qu’ils peuvent tous deux réussir dans la NBA.

Les Arbres de la paix

Date : 10/06

Synopsis : Quatre femmes d’origines différentes forgent une amitié indéfectible pendant leur captivité et leur fuite lors du génocide au Rwanda. Inspiré de faits réels.

Centauro

Date : 15/06

Synopsis : Pour payer la dette de la mère de son fils aux prises avec un cartel, un pilote de Superbike devient passeur de drogue, risquant ses chances de devenir pro… et sa vie.

Heart Parade

Date : 15/06

Synopsis : Pour sauver son emploi, une carriériste qui a peur des chiens doit se rendre à Cracovie. Elle y rencontre un charmant veuf, son fils et leur meilleur ami à quatre pattes.

Colère divine

Date : 15/06

Synopsis : Sûre que la mort de ses proches a été orchestrée par le romancier connu pour qui elle avait travaillé, Luciana demande à un journaliste de l’aider à élucider ce mystère.

En plein choc

Date : 16/06

Synopsis : Au cours d’une journée fatidique, un homme d’affaires corrompu et son épouse mondaine entament une course contre la montre pour sauver leur fille d’un criminel notoire.

Spiderhead

Date : 17/06

Synopsis : Dans un futur proche, deux détenus revivent leur passé sous l’effet de drogues altérant les émotions et administrées par un directeur visionnaire. Avec Chris Hemsworth.

Le Cataclysme de l’amour

Date : 20/06

Synopsis : Après une faillite, un publicitaire paumé craque pour une chanteuse de bar lors d’une retraite de yoga et s’engage avec elle dans un processus d’épanouissement personnel.

Love & Gelato

Date : 22/06

Synopsis : Lina promet à sa mère malade de passer l’été avant son entrée à l’université à Rome, où elle fond pour la ville, les gens… et les crèmes glacées locales.

Glamour Girls

Date : 24/06

Synopsis : Leur vie d’escortes de luxe offrait à ces femmes glamour, argent et une chance de se réinventer… jusqu’à ce qu’un meurtre et un vol viennent tout gâcher.

The Man from Toronto

Date : 24/06

Synopsis : Une erreur sur la personne oblige un entrepreneur empoté à collaborer avec un assassin notoire surnommé « l’homme de Toronto », dans le faible espoir de sauver sa peau.

Beauty

Date : 29/06

Synopsis : Une jeune chanteuse à la veille d’une carrière prometteuse se voit déchirée entre une famille tyrannique, les pressions de la profession et son amour pour sa petite amie.

Blasted : Les aliens ou nous !

Date : 28/06

Synopsis :

DOCUMENTAIRES

Mr. Good : Flic ou baron ?

Date : 3/06

Synopsis : Dans cette série documentaire, quand un flic de choc est suspecté de trafic de drogue, les enquêteurs doivent déterminer s’il est un excellent policier ou un criminel.

La Prise d’otages de Gladbeck

Date : 8/06

Synopsis : En août 1988, deux braqueurs de banque tiennent la police allemande en échec pendant 54 heures. Une prise d’otages tragique qui s’achève par une fusillade et trois morts.

Keep Sweet : Prie et tais-toi : Mini-série

Date : 8/06

Synopsis : Cette série documentaire se penche sur l’ascension et les crimes de Warren Jeffs, le dirigeant de l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des saints des derniers jours.

Jennifer Lopez: Halftime

Date : 14/06

Synopsis : Dans ce documentaire intimiste, la star mondiale Jennifer Lopez évoque sa carrière aux multiples facettes et tout ce qu’implique une vie passée sous les projecteurs.

À l’ère des leurres : L’Internet du crime

Date : 15/06

Synopsis : Conspiration. Fraude. Violence. Meurtre. Ce qui débute dans le virtuel peut devenir très vite réel. Et quand le réseau est international, les conséquences le sont aussi.

Kabuki : Toma Ikuta relève le défi

Date : 16/06

Synopsis : Drame, lignée et âme… Avant sa première représentation de kabuki, l’acteur Toma Ikuta se forme auprès de son ami de longue date et expert en la matière Matsuya Onoe.

Réduite au silence : L’effet Martha Mitchell

Date : 17/06

Synopsis : Ce documentaire s’intéresse à l’épouse d’un membre de l’administration Nixon, qui a dénoncé le scandale du Watergate, et aux actions menées pour la réduire au silence.

Civil : Ben Crump au service de la justice

Date : 19/06

Synopsis : Ce documentaire suit Ben Crump, avocat rebelle spécialisé en droits civiques, qui engage un procès afin d’obtenir justice pour la mort de George Floyd et Breonna Taylor.

Quel avenir pour…

Date : 21/06

Synopsis : Avec l’aide d’experts, cette série documentaire innovante explore les tendances technologiques nouvelles et émergentes pour imaginer des possibilités révolutionnaires.

Dans la peau de nos animaux

Date : 22/06

Synopsis : Découvrez d’étonnantes créatures du monde entier et les dernières révélations scientifiques sur les sens et les aptitudes de nos amis les animaux. C’est miaou-gnifique !

FILMS & SÉRIES POUR LES ENFANTS

Surviving Summer

Date : 3/06

Synopsis : Renvoyée de l’école et exilée en Australie, une ado new-yorkaise rebelle fait des vagues dans l’entourage proche d’un jeune surfeur, créant la pagaille dans son sillage.

Équipe Action : Saison 2

Date : 6/06

Synopsis : Les superhéros Clay, Wren, Treena et Watts sont de retour pour se faire de nouveaux amis, remettre les choses en ordre et rendre les méchants plus gentils à Hope Springs.

Charlie au pays des autocollants : Les films de Charlie

Date : 13/06

Synopsis : Silence, on tourne ! Charlie et ses amis du pays des autocollants jouent les stars de cinéma en studio pour un tournage où la créativité a le premier rôle.

Charlie au pays des autocollants : Miss Météo et ses amis

Date : 13/06

Synopsis : Mademoiselle Météo retrouve Charlie pour une avalanche de festivités et d’aventures insolites, entre surf sur des vagues spaghetti et jeu de société grandeur nature.

Le Monde de Karma en musique : Volume 2

Date : 16/06

Synopsis : Des hymnes à l’amitié aux rimes bien pensées, Karma chante, brille et improvise aux côtés de ses amis et de sa famille avec cette nouvelle série de chansons !

Dead End : Le parc du paranormal

Date : 16/06

Synopsis : Barney et Norma, deux ados, se lient d’amitié et se soutiennent mutuellement dans les moments difficiles, tout en s’amusant diablement dans un parc à thème hanté !

Angry Birds : Un été déjanté : Saison 2

Date : 24/06

Synopsis : Les drôles d’oiseaux Red, Chuck, Bomb et Stella volent de leurs propres ailes et passent un été d’enfer en colo avec d’autres Angry Birds qui vont y laisser des plumes.

Chip et Patate : Les vacances de Chip

Date : 27/06

Synopsis : La chute des noix de coco perturbe les vacances caninastiques de Chip et Patate ! Heureusement, un coup de main efficace aidera la petite carline à retrouver le sommeil.

Toukin, le chien-requin : Saison 2

Date : 30/06

Synopsis : Toukin et ses copains humains reviennent pour une nouvelle saison pleine d’aventures.

ANIME

SPRIGGAN

Date : 18/06

Synopsis : Quand les reliques d’une civilisation alien sont retrouvées, les agents Spriggan doivent s’assurer que leur dangereux pouvoir ne tombe pas entre de mauvaises mains.

Bastard‼ Heavy Metal, Dark Fantasy

Date : 30/06

Synopsis : Dark Schneider, un puissant sorcier enfermé dans le corps d’un jeune ado, part conquérir le monde, avec ses nouveaux amis et ses anciens ennemis.