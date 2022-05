Mars : le rover chinois Zhurong a été mis en pause pour de longs mois

Le rover chinois Zhurong, arpente la surface de Mars depuis déjà plus de 2 ans et étudie inlassablement la géologie martienne de la zone rocheuse d’Utopia Planitia. Depuis quelques jours cependant, Zhurong est parfaitement immobile, l’agence spatiale chinoise ayant décidé de le placer dans une longue phase de pause. Cet arrêt temporaire de la mission doit permettre au rover de résister passivement au changement violent de climat sur Mars, ce qui se traduit par une baisse des températures en dessous des -100°C la nuit ainsi que par la multiplication de violentes tempêtes de poussière et de sable.

Contrairement à l’américain Insight – qui devra arrêter sa mission dès septembre en partie parce que ses panneaux solaires sont presqu’entièrement recouverts de poussière – Zhurong dispose de panneaux pivotants et donc capables d’évacuer la poussière martienne accumulée. L’agence spatiale chinoise redémarrera Zhurong durant le mois de décembre, soit lorsque l’hiver martien laissera la place au printemps dans l’hémisphère nord de Mars.

Pour rappel, si Insight et Zhurong pâtissent de leurs panneaux solaires, ce n’est pas le cas des rovers de la NASA Curiosity et Perseverance, qui sont tous deux alimentés par alimentés par des générateurs thermoélectriques à radio-isotopes (énergie nucléaire).