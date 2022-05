SideQuest : la plateforme VR dispose de 2,2 millions d’utilisateurs actifs

SideQuest, la plateforme-boutique de titres VR pour PCVR et Meta Quest fête son troisième anniversaire. C’est peu dire que durant ces 3 années, ce qui n’était au démarrage qu’un store alternatif connu de peu de monde est devenu un incontournable des passionnés de VR. Cette nouvelle popularité se traduit en chiffres : SideQuest attire désormais 2,2 millions d’utilisateurs actifs. La croissance explosive du nombre d’utilisateurs est relativement récente. Après plus d’un an de mise en service, SideQuest peinait encore à atteindre le million d’utilisateurs actifs !

SideQuest a aussi largement profité de l’engouement pour le Meta Quest, seul casque VR du marché à avoir dépasser la barre des 10 millions d’utilisateurs en base installée. La possibilité de jouer à certains titres VR avant leur arrivée sur les stores « legit » (Meta Store ou SteamVR) ou d’accéder à des apps VR qui n’ont pas été validées sur le Meta Store expliquent aussi l’intérêt grandissant pour le SideQuest.