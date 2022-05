TCL vend la mèche des prochaines Xbox Series et PS5 Pro

TCL serait-il dans le secret des dieux ? Le fabricant a récemment organisé une conférence de presse en Pologne durant laquelle, en toute tranquillité, il semble vendre la mèche des prochaines consoles PS5 Pro et Xbox Series, les modèles de « mid gen » homologues de la PS4 Pro et de la Xbox One X. TCL annonce en outre que ces nouvelles consoles pourraient débarquer sur le marché en 2023 ou 2024. La PS5 Pro et la Xbox Series XX afficherait jusqu’en 8K et entre 60 et 120 images par seconde, et ce grace à leur GPU AMD RX7700XT.

In a new conference, TCL Technology have said that a new Xbox Series S/X and PS5 Pro are coming in 2023/2024. Via https://t.co/FI7Jgq0egY pic.twitter.com/7v2sNVNVm4 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 25, 2022

Ces données techniques sont assez plausibles. Si l’on fait le parallèle avec la génération PS4 Pro/Xbox One X, les prochaines consoles mid gen devraient disposer du double de puissance à minima, soit plus de 20 tflops ! Reste à savoir si les informations affichées par TCL proviennent de « sources bien informées » ou ne sont qu’une prévision logique de ce qui devrait arriver d’ici un à deux ans…