Skeleton Crew : une nouvelle série Star Wars annoncée avec Jude Law

Skeleton Crew est le nom d’une prochaine série Star Wars, avec Jude Law qui aura le rôle principal. L’annonce de la série a été faite aujourd’hui lors de la Star Wars Celebration.

Skeleton Crew sera une future série Star Wars

La série est un récit de passage à l’âge adulte qui se déroule dans l’univers de la science-fiction. En plus de Jude Law, elle mettra également en scène des enfants, mais nous ne savons pas encore qui ils seront. La réalisation est assurée par Jon Watts et c’est Chris Ford qui s’occupera du scénario. Les deux hommes déjà collaboré sur Spider-Man : Homecoming. Quant à la production, elle est assurée par Jon Favreau et Dave Filoni.

Récemment, Vanity Fair a consacré un sujet sur Star Wars et a justement parlé de Skeleton Crew, sauf que le titre n’était pas connu à ce moment, tout comme la présence de Jude Law. Le magazine indiquait :

La série se déroule pendant la période de reconstruction qui suit Le Retour du Jedi et la chute de l’Empire, tout comme The Mandalorian, mais son intrigue reste secrète. Elle est créée et produite par le réalisateur Jon Watts et le scénariste Chris Ford. Une annonce de casting a demandé quatre enfants, âgés de 11 à 12 ans. Au sein de Lucasfilm, la série est décrite comme une version galactique des films d’aventure classiques d’Amblin des années 80.

Il n’y a pour l’instant aucune image ni date de sortie pour la série Skeleton Crew. Cette annonce en rejoint d’autres, à savoir la première bande-annonce pour Andor et une date de sortie pour la saison 3 de The Mandalorian. Par ailleurs, d’autres séries sont en préparation, dont Ahsoka et Lando.