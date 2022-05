Le Pico Neo 3 Link, concurrent direct du Meta Quest 2, est disponible à la vente en Europe

Le Pico Neo 3 Link est la copie presque carbone du Meta Quest 2 : un design extrêmement proche, deux écrans 2K, deux écrans 6DoF, un mode autonome avec la puce XR2 de Qualcomm, une app dédiée (iOS et Android) et un mode PCVR pour les jeux SteamVR via un câble livré dans la boîte (pas de sans fil ici), c’est peu dire que les deux appareils partagent beaucoup de choses (et de composants) en commun. Les deux grosses différences concernent l’écosystème applicatif et ludique, largement à l’avantage du Meta Quest 2, ainsi que l’absence de connexion Facebook obligatoire, ce qui peut être vu comme un avantage pour le Pico Neo 3 Link. Bonne nouvelle donc, le Pico Neo 3 Link est désormais disponible à la vente en Europe, au prix indicatif de 450 euros.

The #Neo3Link is here! We have entered the European #VR consumer headset market and we are happy to announce the sales start of our 2-in-1 (All-In-One and #PCVR) device. The beta community can provide feedback and actively influence development https://t.co/Qmy9R2NkOh pic.twitter.com/HjEtQqQi75

— PicoXR Europe (@PicoXR_Europe) May 24, 2022