Campfire : Niantic dévoile un réseau social pour ses jeux et expériences en AR

Niantic, ce n’est pas seulement Pokémon Go. La firme américaine spécialisée dans les jeux et apps en réalité augmentée vient de dévoiler de nouveaux outils de développement et même un « réseau social » pour la AR. Le Visual Postioning System (VPS) permet de placer de façon très précise un environnement AR sur une zone géolocalisée.

Cet outil gratuit de géolocalisation AR sera intégré au SDK Lightstrip de Niantic, qui devient de fait le la SDK pour la AR le plus complet du marché. VPS propose déjà des points d’ « accroche » dans plus de 20 000 endroits dans le monde, y compris dans certains lieux emblématiques de grandes villes (Paris, San Francisco, Londres, Tokyo, Los Angeles, New York, etc.).

Outre le VPS, Niantic a présenté Campfire, qui n’est autre qu’un réseau social transversal aux jeux et apps de Niantic, l’objectif étant de développer une communauté de joueurs adeptes de la AR mais aussi de faciliter la création d’ évènements multijoueurs.