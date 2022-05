Google reporterait (encore) le lancement du Pixel Notepad, son smartphone pliable

Le Google Pixel Notepad n’en finit plus de se faire attendre. Entre les rumeurs d’abandon du projet et celles concernant les multiples hésitations de Google concernant la fiche technique de l’appareil, c’est peu dire que l’accouchement du Pixel Notepad s’annonce difficile. The Elec, généralement de bonne source, douche à nouveau nos attentes : Google avait bien prévu de lancer son premier smartphone pliable au mois de septembre prochain, mais le géant américain ne serait plus si satisfait que cela du dernier prototype de l’appareil, le jugeant pas assez « complet ».

Les ingénieurs de Google se seraient donc remis au travail sur un modèle un peu plus étoffé en terme de specs, si bien que la sortie du Pixel Notepad serait reportée sine die, ce qui signifie qu’un lancement en 2023 semble désormais plus que probable. Pour rappel, le Pixel Notepad disposerait d’une dalle OLED pliable de 7,57 pouces, d’une dalle externe de 5,78 pouces (toutes deux produites par Samsung), et d’un processeur Tensor.