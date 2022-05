Motorola Razr 3 : un leak vidéo dévoile l’écran pliable et l’écran externe

Le célèbre leaker Evan Blass a publié sur Twitter une (très) courte vidéo du Motorola Maven, le nom de code du prochain Motorola Razr 3. Si l’écran interne pliable (AMOLED, FH+ et 120 Hz à fréquence variable) ne montre rien de particulièrement original, c’est la toute première fois que l’on peut jeter un œil sur l’écran externe, qui est sans doute LA grande nouveauté de ce modèle. En revanche, rien n’indique que cet écran externe affichera sera à affichage couleur, contrairement à ce qui était avancé dans des fuites précédentes (Evan Blass ne précise pas ce point).

Pour rappel, les précédents leaks sur ce modèle indiquent que le Motorola Razr 3 disposera du tout dernier Snapdragon 8 Gen 1 (pas le modèle 8+ Gen 1 donc), de 6 à 12 Go de RAM, sans oublier 128 à 512 Go de capacité de stockage. Le Motorola Razr 3 embarquerait aussi une puce NFC et la technologie UWB (Ultra Wide Band) qui permet la localisation de l’appareil avec une extrême précision. La surcouche d’interface du bouzin porte le nom de My UX.