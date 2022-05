Microsoft confirme plus de 10 millions de joueurs sur le Xbox Cloud Gaming (xCloud)

Lors de la conférence Build de Microsoft, le CEO Satya Nadella a officiellement confirmé que le Xbox Cloud Gaming (anciennement xCloud) accueillait actuellement plus de 10 millions de joueurs ! C’est bien sûr un très joli score pour un service de cloud en moins de deux ans, d’autant qu’en face Stadia ne se montre pas particulièrement loquace en terme de chiffres (nombre d’abonnés, nombre de joueurs actifs).

Pour rappel, le Xbox Cloud Gaming fait partie de l’offre du Xbox Game Pass Ultimate (13 euros/mois). Des centaines de titres peuvent désormais être joués à distance, et notamment sur mobile (iOS/Android). Il y a quelques mois, Microsoft a changé les composants de ses serveurs de cloud gaming, qui étaient jusqu’ici équivalents à ceux d’une Xbox One S, pour les remplacer par les composants graphiques d’une Xbox Series X. Le Xbox Cloud Gaming se retrouve donc désormais au coude à coude avec GeForce Now (12 millions de joueurs actifs selon Nvidia).