The Last Clockwinder s’annonce comme le puzzle-game parfait pour la VR (date + vidéo de gameplay)

The Last Clockwinder du studio Pontoco s’annonce comme le puzzle-game parfait pour la réalité virtuelle. La dernière vidéo de jeu dévoile des mécaniques de gameplay redoutablement intelligentes : des robots déployables à l’infini peuvent en effet reproduire les gestes du joueur de façon à diriger des objets particuliers d’un point A à un point B du niveau. D’autres objets spéciaux pourront être utilisés afin de terminer les niveaux (trampolines par exemple). C’est malin, visiblement blindé d’humour, et si la réalisation générale suit derrière, Poncoto sera sans nul doute l’un des très bon titres VR de cette année 2022 (pour l’instant très calme sur le front du gaming VR, faut-il l’avouer…)



Pour ne rien gâcher, la direction artistique du titre, qui s’inspire allègrement des robots de Nausicaä de la Vallée du Vent (le chef d’oeuvre d’Hayao Miyazaki), est un vrai petit bonheur. The Last Clockwinder sera disponible le 2 juin prochain sur le casque VR Meta Quest 2.