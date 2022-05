Les Anonymous s’attaquent à Killnet, un groupe de hackers pro-russe

Depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, le groupe de hackers Killnet s’est illustré par ses multiples attaques contre les intérêts des pays de l’OTAN. Ainsi, juste après que le gouvernement roumain ait pris la décision d’aider militairement l’Ukraine, des centaines de sites situés en Roumanie ont été pris pour cible (dont celui du ministère de la Défense ou des Affaires étrangères). Durant la même période, d’autres pays membres de l’OTAN ont subi des attaques DDoS de grande ampleur. Kinnet a même tenté de pirater le concours de l’Eurovision qui cette année a vu la victoire du groupe ukrainien !

The #Anonymous collective is officially in cyber war against the pro-Russian hacker group #Killnet.

— Anonymous (@YourAnonOne) May 21, 2022