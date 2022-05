Take-Two est officiellement propriétaire de Zynga

Quelques jours à peine après le feu vert des actionnaires, le géant Take-Two vient officiellement de compléter son rachat de Zynga pour la modique somme de 12,7 milliards de dollars. Take-Two est donc désormais l’heureux propriétaire de licences mobiles extrêmement populaires comme FarmVille, Toon Blast, Empires & Puzzles, Merge Dragons, ou bien encore Harry Potter : Énigmes et Sorts. L’ensemble de ces jeux (et de bien d’autres encore) représente aussi plus de 40 millions d’utilisateurs actifs, une rampe de lancement dans le mobile presqu’idéale pour un éditeur spécialisé dans les gros jeux PC et consoles.

Depuis quelques années, le mobile est un secteur du jeu vidéo devenu clef pour les grands studios, qui y voient la promesse de nouvelles sources de revenu… pour un investissement bien moindre que celui d’un gros titre console. Pokémon Go, Call of Duty Mobile, FarmVille, Genshin Impact, Fortnite, PUBG Mobile, Candy Crush Saga, tous ces titres ont généré en cumulé des dizaines de milliards de dollars de chiffres d’affaires. Take-Two veut lui aussi croquer dans le (gros) gâteau du mobile…